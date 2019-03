Portugal enttäuscht – Ronaldo verletzt

Sollte es sich um eine gravierendere Verletzung handeln, würde dies Juventus Turin für die nächsten Wochen mehr wehtun als Europameister Portugal, der auch gegen Serbien vieles schuldig blieb. Die Serben ihrerseits knüpften an ihre Leistung beim 1:1 im Testspiel in Deutschland an.

Schon bevor Dusan Tadic von Champions-League-Viertelfinalisten Ajax Amsterdam Serbien nach nur acht Minuten mit einem Foulpenalty voranbrachte, hätte Portugal nach zwei guten Chancen führen können. Auch danach waren genügend Möglichkeiten für einen sicheren Sieg vorhanden. So aber reichte es nur zu dem Tor, das Danilo Pereira vom FC Porto kurz vor der Pause mit einem prächtigen Weitschuss ins Lattenkreuz erzielte.

Kantersiege für zwei Grosse



Frankreich und England überboten sich derweil mit deutlichen Siegen. Nach der 5:0-Gala gegen Tschechien siegte die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate in Montenegro nach einem frühen Rückstand 5:1. Es war das Duell der beiden Nationalteams, an denen die Schweiz in der Qualifikation für die EM 2012 in Polen und der Ukraine gescheitert war. Als einziger Doppeltorschütze trug sich Ross Barkley von Chelsea ein, aber auch Harry Kane traf.

In Saint-Denis mühte sich Frankreich gegen Island lange Zeit ab. Nach knapp 70 Minuten stand es erst 1:0, bevor Olivier Giroud, Kylian Mbappé und Antoine Griezmann für den Weltmeister ein klares Ergebnis, ein 4:0, herausschossen.