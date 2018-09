Polizeieinsatz nach Spiel FC Schaffhausen – YB

Glückhaftes Déjà-vu-Erlebnis für die Young Boys. Sie gewinnen im Cup bei Schaffhausen 3:2. Das Siegestor fällt in der 122. Minute – wie bereits in der Runde zuvor gegen Biel. Mehr...

Vier Tage vor dem Champions-League-Knaller gegen Manchester United musste YB beim FC Schaffhausen in die Verlängerung. Camara traf in letzter Sekunde per Kopf zum 3:2 für die Berner. Mehr...