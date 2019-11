Plötzlich nicht mehr klamm?

Trainer Marc Schneider steht nicht im Verdacht schönzureden, im Gegenteil: Er analysiert auch nach Niederlagen mit klarem Kopf und mit deutlichen Worten. Nur: Es ist ihm immer noch nicht gelungen, das Team zu stabilisieren.

Vielleicht ist dies gar nicht möglich, weil auf der Absenzenliste seit bald einem Jahr der Name des Captains, Vorkämpfers und Organisators Dennis Hediger steht. In 31 Ligapartien ohne den 33-Jährigen hat Thun 23 Punkte geholt.

Kein Team in der Super League war während dieser Zeitspanne schlechter. Am Sonntag beim 0:3 gegen Lugano wurde wieder mal ersichtlich, dass die Oberländer darauf angewiesen sind, dass die Beschwerden im operierten Knie Hedigers abklingen und er in der Rückrunde wieder mittun kann. Bis dahin gilt es in den drei verbleibenden Partien gegen Sion, St. Gallen und Servette den Schaden am Tabellenende in Grenzen zu halten.

Medienkonferenz am Dienstagnachmittag

Insofern wird es den leidgeprüften Thunern wohltun, zeichnen sich neben dem Platz gute Nachrichten ab. Am Dienstagnachmittag hat der Club zu einer Medienkonferenz geladen. Nun muss man wissen, dass die Oberländer dies höchst selten zu tun pflegen.

Der letzte solche Termin fand im Frühjahr 2016 statt, als der Konflikt um die Stockhorn-Arena nach jahrelangem Hin und Her mit den Stadioninvestoren hatte beigelegt werden können. Deshalb ist davon auszugehen, dass der Grund für die heutige Veranstaltung ein gewichtiger ist.

Dem Vernehmen nach ist es dem Club gelungen, eine Lösung zu finden, welche seine Finanzen entlasten wird. Seit Jahren befinden sich die Thuner auf der Suche nach einem Investor, Präsident Markus Lüthi hatte 38 Kontakte zu wohlhabenden Personen im Oberland. Ist er nun fündig geworden?