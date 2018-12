Pfiffe für Hoeness, Applaus für einen Gescholtenen

Den Blick hebt Uli Hoeness nur selten nach oben. Er fixiert die Zettel, die er sich auf das Pult gelegt hat, als wolle er sich mit seinem Blick dort abstützen, als würde er den Händen allein nicht vertrauen, die er breit gespreizt auf das Pult gelegt hat. Hoeness versucht aufrichtig, nicht zu sehr nach Hoeness zu klingen. Fast eine Viertelstunde lang hält er sich an das, was auf seinen Zetteln steht, erst dann fängt er an, freier zu sprechen.