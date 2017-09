Peyretti verlässt den FC Thun

«In gegenseitigem Einvernehmen» habe der FC Thun den Vertrag mit Offensivspieler Norman Peyretti aufgelöst, teilt der Oberländer Verein am Freitag mit. Das Arbeitspapier des 23-jährigen Franzosen wäre noch bis im Sommer 2018 gelaufen, doch nachdem der FC Thun jüngst Moreno Costanzo verpflichtet hatte, fürchtete Peyretti offenbar um Einsatzzeit.

In Zukunft wird Peyretti nun für den FC Aarau in der Challenge League auflaufen, hat dort einen Zweijahresvertrag unterschrieben. 51 Pflichtspiele hat der Franzose seit seinem Wechsel im Sommer 2015 vom FC Biel für die Thuner bestritten. In der laufenden Saison stand er in fünf von sieben Spielen auf dem Platz, wurde allerdings jeweils nur eingewechselt. (mb/pd)