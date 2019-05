Petkovic verzichtet auf Captain Lichtsteiner

Auch wenn die meisten Ligen Europas nach diesem Wochenende in die Sommerpause gehen, haben einige Schweizer Nationalspieler noch ein strenges Programm. Steven Zuber zum Beispiel spielt am Montagabend mit dem VfB Stuttgart um den Verbleib in der ersten Bundesliga. Granit Xhaka und Stephan Lichtsteiner von Arsenal treten am Mittwoch im Europa-League-Final gegen Chelsea an und Xherdan Shaqiri hofft am Samstag auf Einsatzminuten im Endspiel der Köngisklasse, wenn Liverpool auf Tottenham trifft.