PSG-Spieler verhindert mit Slapstick-Einlage eigene Meisterfeier

Die Ausgangslage war klar: Mit einem Sieg über Strasbourg hätte das Pariser Starensemble am Sonntag frühzeitig den Meistertitel in der Ligue 1 feiern können. Die Pariser schonten ihre Stars. Und so bekam Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting seine Chance in der Startformation. Der Kameruner nutzte sie nach 13 Minuten und erzielte das 1:0 fürs Heimteam. Underdog Strasbourg glich nach 26 Minuten aus.