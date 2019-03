Oranje gleichen gegen die Deutschen aus

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihre erste Partie zur Qualifikation für die Europameisterschaften 2020 auswärts gegen Holland. Nach dem enttäuschenden 1:1 im Testspiel vom Mittwoch in Wolfsburg gegen Serbien will das Team von Bundestrainer Joachim Löw in der Amsterdam Arena eine Reaktion zeigen. Die Partie können Sie ab 20:45 Uhr im Live-Player mitverfolgen.