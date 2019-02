Auf dem falschen Fuss erwischt

Dabei war der BVB schon mit denkbar schlechten Vorzeichen in die Partie gestartet. So musste Favre kurzfristig auf fünf Spieler verzichten: Lukasz Piszczek fehlte mit einer Fussverletzung, Jadon Sancho, Marcel Schmelzer und die beiden etatmässigen Schweizer Goalies Roman Bürki und Marvin Hitz mussten aufgrund eines Infekts absagen. Damit kam Eric Oelschlägel als Nummer 3 im Tor der Borussen zu seinem Profidebüt. Und dieses hatte sich der 23-Jährige bestimmt anders vorgestellt. Gleich den ersten Abschluss auf sein Tor musste Oelschlägel in der fünften Minute aus den Maschen fischen. Nach einer einstudierten Variante lenkte der kosovarische Nationalspieler Milot Rashica einen Freistoss des nimmermüden Max Kruse ins Tor und brachte früh in der Partie die Dortmunder Südtribüne zum Schweigen.

Dortmund, sichtlich geschockt nach dem frühen Gegentreffer, brauchte einige Minuten, um wieder den Tritt zu finden. Gegen aufopfernd verteidigende Bremer gelang den Borussen kaum Zählbares. Mit grossem Kampf und Einsatz konnte Werder Bremen Mal um Mal die Angriffe des BVB unterbinden und den Gegner vom eigenen Tor fernhalten. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang Dortmund dennoch der Ausgleich. Nachdem sich Axel Witsel, die Schaltzentrale im Mittelfeld, vor dem Strafraum geschickt hatte fallen lassen, verwandelte Marco Reus den fälligen Freistoss mit Bravour. Jiri Pavlenka blieb in diesem Moment nur das Nachsehen – zu gut hatte der deutsche Nationalspieler den Ball über die Mauer in den Winkel gezirkelt. Allerdings war dies zugleich die letzte Aktion von Reus.

Ein Griff an den rechten Oberschenkel beim Gang in die Kabine liess nichts Gutes erahnen. Nach dem Seitenwechsel blieb der BVB-Captain in der Kabine, für ihn kam Super-Joker Paco Alcácer in die Partie. Nach der Partie erklärte Lucien Favre gegenüber Sky: «Er hat etwas im Oberschenkel gespürt. Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist.» Ob und wie lange der Angreifer ausfallen wird, ist noch unklar.