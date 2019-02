Bales Golffanatismus

Der walisische Stürmer sollte nach dem Abschied von Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) die Rolle als adäquater Nachfolger ausfüllen. Doch in 31 Pflichtspielen kam Bale auf mickrig anmutende 13 Tore. Mittlerweile halten die Kollegen nicht mehr mit Indiskretionen hinterm Berg, die Bale als Respektlosigkeiten empfand. Der heitere Brasilianer Marcelo plauderte aus, dass er mit seinem Kabinennachbarn nur Wortfetzen austausche («'Hello', ‹Goodbye› und ‹good wine›»); Torwart Thibaut Courtois verriet, dass Bale im Kollegenkreis als «der Golfer» verspottet wird.

Der Grund: Bales Golffanatismus, der ihn sogar dazu brachte, einen dringenden ärztlichen Rat zu missachten. Er sollte zwecks Schonung der anfälligen Muskulatur einen anderen Ausgleichssport betreiben. So wird nur über jemanden geredet, der sein Standing verloren hat, und in der Tat: Die Jungstürmer Vinicius und Lucas Vázquez haben ihm längst den Rang abgelaufen. In den vergangenen drei Spielen war Bale nur Ersatz, sein letztes Spiel über 90 Minuten datiert von der Club-WM im Dezember.

Bale brach eigenmächtig das Aufwärmprogramm ab

Am Sonntag kam es bei Reals Sieg in Valencia gegen Levante zum Eklat: Als Bale sah, dass er nicht einmal mehr erster Auswechselspieler war, schmollte er. Bale brach eigenmächtig das Aufwärmprogramm ab, setzte sich mit gekreuzten Beinen auf die Bank, ehe er dann doch eingewechselt wurde. Auf dem Platz verwandelte er zwar den – überaus strittigen – Elfmeter zum 2:1-Sieg. Doch als er getroffen hatte, verzichtete er nicht nur darauf, das Tor zu feiern. Sondern stiess Lucas Vázquez von sich, der versuchte, ihn zu umarmen.

«Unsere Fans sind die einzigen, die ihren Startplatz sicher haben»Santiago Solari, Trainer Real Madrid

In der Kabine schäumen die Kameraden, dort wird die Geste als Respektlosigkeit empfunden. Auch in der Vereinsführung rückt man von Bale ab, er war wohl die längste Zeit der Liebling von Präsident Pérez. Wie unantastbar sein Status war, hat der Bayern-Trainer Carlo Ancelotti vor wenigen Tagen in einem Interview in Italien beschrieben: Bale habe sich bei Pérez über mangelnde Einsatzzeiten beschwert, wenig später war Ancelottis Amtszeit nach zwei Spielzeiten 2015 bei Real beendet.

Am Dienstag wollte Solari sich nicht entlocken lassen, ob er Bale am Mittwoch gegen Barcelona aufstellt. Im Club hoffen sie wohl darauf, dass der Verband RFEF das Problem löst. Beim 3:1 bei Atlético Madrid leistete sich Bale nach einem Tor eine obszöne Geste, von der gemunkelt wird, sie habe sich nicht gegen Atlético-Fans gerichtet, sondern gegen den eigenen Club, von dem er sich verraten fühlt. Am Mittwoch soll die Entscheidung fallen. Sollte Bale nicht gesperrt werden, stünde Solari vor der Frage, Bale aufzubieten und ihm damit dem Souverän Reals zu überantworten, den Fans im Estadio Santiago Bernabéu. «Unsere Fans sind die einzigen, die ihren Startplatz sicher haben», sagte Solari. Er weiss: Sie sind die härtesten aller Richter.