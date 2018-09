Nun muss der FC Thun nach Wil

Von einer «Frage der Einstellung» hatte Thuns Trainer Marc Schneider bereits vor dem Auftritt im Cup bei Moutier aus der 2. Liga interregional gesprochen. Der Gegner: vier Stufen schwächer. Das Terrain: holprig. Die Ausgangslage: Siegen und niemanden erstaunen – oder verlieren und zur Lachnummer werden. «So gesehen müssen wir uns mit diesem Spiel nicht mehr lange aufhalten», sagte Schneider, nachdem der Einzug in den Achtelfinal mit einem 3:1 letztlich doch noch einigermassen souverän sichergestellt wurde.

Dass es lange Zeit auch hätte anders kommen können, dass es über weite Strecken der Partie nur 2:1 für die Oberländer stand und über dem Stade de la Chalière ständig die Drohung einer un­angenehmen Verlängerung schwebte, hatte laut Thuns Captain Dennis Hediger «weitgehend mit uns selber zu tun».

Zweimal direkt, zweimal Tor

Zu lange hätten sie zu viel zugelassen, meint der Mittelfeldmann, «und das, obwohl wir vorne schon früh drei, vier Chancen haben liegen lassen». Schneider machte kaum Experimente, Innenverteidiger Miguel Rodrigues erhielt wie schon in der ersten Cuprunde gegen Veyrier eine Chance, Dominik Schwizer kam zu seinem ersten Startelf-Einsatz der Saison.

Und Schwizer war es, der bereits nach zehn Minuten mit einer sehenswerten Direktabnahme zur Führung traf. Keine zwei Minuten später musste sich eine schlecht sortierte Thuner Abwehr zum Ausgleich bezwingen lassen – Sofiane Achour traf spektakulär, auch er per Direktabnahme. «Ab dem Moment waren sie im Spiel», sagte Schneider, «wir leisteten uns zu viele Fehler», meinte Hediger.

Für Moutier rettete der Pfosten, für Thun Stefan Glarner auf der Linie, und nach einem kurzen Hin und Her und einigen Möglichkeiten schaltete abermals Schwizer nach feinem Spielzug und Pass von Matteo Tosetti auf 2:1.

Die doppelte Penalty-Aufruhr

Durchgang zwei brachte ein deutlich weniger schwungvolles Moutier – und einen FC Thun, der zunehmend alles unter Kontrolle brachte, dem aber das wichtige dritte Tor nicht glücken wollte. Zu reden gab vorab eine Intervention von Thun-Goalie Guillaume Faivre, der nach einem weiten Freistoss Moutiers den heranstürmenden Angreifer von den Beinen holte, aber auch knapp zuerst am Ball war.

Trainer Marc Schneider brachte mit Nelson Ferreira anschliessend viel Routine und einen zweiten Angreifer ins Spiel, der 36-Jährige stand sogleich im Mittelpunkt. Weil der eingewechselte Dennis Salanovic im Strafraum Manuel Sommer anschoss, einen harten, aber wohl korrekten Elfmeterentscheid herbeiführte und im Anschluss eben Ferreira sicher verwandelte. Das 3:1 des Routiniers war der Schlusspunkt.

Die Oberländer treffen im Cup derzeit auch in fortgeschrittenen Runden auf tiefklassigere Gegner, lostechnisch können sie sich zurzeit nicht beklagen. Letztes Jahr setzten sie sich gegen Payerne, Wil und Nyon durch, bevor sie in einem dramatischen Viertel­final beim FC Zürich scheiterten (3:4). «Wir haben uns das heute bestimmt weniger harzig vorgestellt», sagte Trainer Schneider, «aber meine Mannschaft hat mir jetzt zum wiederholten Mal gezeigt, dass sie sich solch unangenehmen Aufgaben erfolgreich stellt.»

Wieder wird es Wil

Abermals trifft Thun nun also auf den FC Wil. Die Begegnung gegen die in der Liga mit vier Siegen aus sechs Spielen gut gestarteten Ostschweizer aus der Challenge League haben die Thuner vor einem Jahr in der zweiten Pokalrunde souverän gewonnen, mit einem 3:0 in Wil.

Für den FC Thun geht es am Samstag in der Super League mit dem Heimspiel gegen den Achten Sion weiter. Die Oberländer wollen den Anschluss an die nur einen Punkt entfernten Basel und St. Gallen nicht verlieren. Dennoch: Aus dem Spiel gegen Moutier kann Captain Hediger für den Vergleich mit den Wallisern kaum etwas mitnehmen. «Aber mehr Fehler mag es bestimmt nicht leiden.» (Berner Zeitung)