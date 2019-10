Noten FC Thun: Faivre mit gutem Comeback

Guillaume Faivre: Note 5,0

Rechtfertigt das Vertrauen des Trainers: Der Routinier steht erstmals seit dem 0:4 gegen Servette am 25. August wieder im Tor, ist aufmerksam und reflexschnell. Ihm kann kein Gegentreffer angelastet werden.

Stefan Glarner: Note 4,5

An einem mangelt es dem Captain nie: an Leidenschaft. Ist primär mit Defensivarbeit beschäftigt. Kann nur machtlos zuschauen, als Zuffi unter glücklichen Umständen das 3:1 erzielt.

Roy Gelmi: Note 4,0

Zuletzt gegen Luzern nur Ersatz. Liefert eine solide Partie ab, in kämpferischer Hinsicht ruft er das ab, was man von ihm erwarten darf.

Nicola Sutter: Note 3,0

Bis zur Pause muss er sich nichts vorwerfen lassen, danach aber folgt der Stellungsfehler vor dem 1:2 und der leichtsinnige Ballverlust gegen Pululu. Daraus entsteht der dritte Gegentreffer. Kein guter Abend für ihn.

Chris Kablan: Note 4,0

Glarners Pendant auf der linken Seite, rückte nach der Pause gegen Luzern wieder ins Team. Willig, aber unauffällig. Er wagt sich zwischendurch in die Offensive – Zählbares schaut allerdings nicht heraus.

Kenan Fatkic: Note 4,0

Hat als Sechser vor der Abwehr eine anspruchsvolle Aufgabe zu lösen und tut das ordentlich, obwohl er sich ein paar leichtfertige Ballverluste leistet.

Matteo Tosetti: Note 4,0

Seine auffälligste Szene hat er nach 13 Minuten mit einem Distanzschuss. Sein Pech: Basels Goalie Jonas Omlin präsentiert sich in einer starken Form.

Miguel Castroman: Note 3,5

Dem feinen Techniker will nicht sehr viel gelingen. Stellvertretend dafür die 27. Minute, als er aus günstiger Position eine Chance auslässt. Wird nach 71 Minuten noch verwarnt.

Basil Stillhart: Note 4,5

Bemüht sich, dem Offensivspiel Struktur zu geben und kommt in der 19. Minute zu einer günstigen Gelegenheit. Aber auch da ist Omlin zur Stelle.

Nias Hefti: Note 4,0

Spult am linken Flügel sein Pensum ab, er tut das wie gewohnt auf unbeschwerte Weise. Allerdings mangelt es an Glanzmomenten in seinem Spiel. Nach 73 Minuten ist für ihn Feierabend.

Simone Rapp: Note 4,0

Einmal Jubel, einmal Frust: zuerst der dritte Saisontreffer, dann das Eigentor – und das alles innert fünf Minuten. Der Stürmer ist mit seinen Aktionen einer der Hauptdarsteller.

Uros Vasic: Ohne Note

73. für Hefti.

Saleh Chihadeh: Ohne Note

76. für Rapp.

Noten: 6,0 = herausragend; 5,0 = gut; 4,0 = solid; 3,0 = ungenügend; 2,0 = schlecht; 1,0 = sehr schlecht