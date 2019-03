Liverpool erlitt im Rennen um den Meistertitel in der Premier League einen weiteren Rückschlag. Das Team von Jürgen Klopp kam beim Stadtrivalen Everton nicht über ein 0:0 hinaus und musste die Tabellenführung an Manchester City abtreten.

In dem intensiv geführten Merseyside-Derby schenkten sich die beiden Mannschaften nichts. Zehn Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayern München hatten die Reds in der hitzigen Atmosphäre des Goodison Park insgesamt mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. Sie kamen aber letztlich nicht zum Torerfolg. Xherdan Shaqiri verfolgte das Geschehen zum vierten Mal in den letzten fünf Spielen über die gesamte Spieldauer von der Ersatzbank aus.