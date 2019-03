No Shaqiri? No problem!

Was Vladimir Petkovic vor allem fehlen wird: Ein Mann, der in 80 Länderspielen 22 Tore erzielte und weitere 22 vorbereitete. Im Schnitt liefert er also in jedem zweiten Spiel. Dabei war er in wichtigen Momenten zumindest mitentscheidend, wie bei seinem 2:1-Siegtor in der Nachspielzeit bei der WM gegen Serbien, oder mit seinem Eckball, der zum 1:1 gegen Brasilien führte. Oder natürlich sein Dreierpack bei der WM 2014 gegen Honduras. Jüngst war Shaqiri auch beim 5:2 gegen Belgien nicht nur wegen seiner beiden Assists eine der grossen Figuren – neben Dreifachtorschütze Haris Seferovic.

Doch auch ohne einen der Leistungsträger lief es zuletzt ziemlich gut. Die letzten vier Partien, in denen Shaqiri fehlte, konnte die Schweiz allesamt gewinnen. Und das noch, ohne ein Gegentor zu kassieren. Mit Panama (6:0), Griechenland (1:0) und Färöer (2:0) waren die letzten drei Gegner zwar nicht die ganz grossen Kracher, zum Start in die WM-Qualifikation war mit dem 2:0 gegen Europameister Portugal aber auch ein Coup dabei. Ohnehin zeigen die nackten Zahlen keine Shaqiri-Abhängigkeit. In den 80 Länderspielen des 27-Jährigen konnte er mit seinen Teamkollegen 42 Siege feiern, dazu setzte es 21 Unentschieden und 17 Niederlagen. Das ergibt einen Schnitt von 1,8 Punkten pro Spiel.