Neymar präsentiert sich in WM-Form

Eine Woche vor dem WM-Duell mit der Schweiz ist Brasilien gut gerüstet. Die Südamerikaner bezwangen Österreich in Wien völlig verdient. Neymar schoss beim 3:0-Erfolg erneut einen Treffer und scheint für das Turnier in Russland fit zu sein.

Der Stürmerstar umdribbelte in der 63. Minute erst den ehemaligen FCB-Verteidiger Aleksandar Dragovic und traf schliesslich zwischen den Beinen von Österreichs (und GC-)Torhüter Heinz Lindner hindurch zum 2:0. Es war Neymars 55. Tor für Brasilien. Damit stellte der 26-Jährige die Marke von Romario ein. Nur noch Pelé (77 Tore) und Ronaldo (62) liegen vor dem Ausnahmekönner.

