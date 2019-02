Trotz geographischer Distanz sind die beiden ehemaligen Teamkollegen weiterhin sehr gute Freunde. Das gab Neymar in einem emotionalen Interview bei «Esporte Espetacular», einer Sendung des brasilianischen TV-Senders Globo, zu. «Ich erzähle jedem diese Geschichte. In der Zeit, in der ich am meisten Unterstützung gebraucht habe, kam dieser Kerl, der Beste der Welt, und unterstützte mich», schilderte Neymar, den Tränen nahe.

Neymar gets emotional when talking about Lionel Messi. “It is difficult. Honestly, it is tough because Leo was somebody very special for me with Barca. When I most needed support, the man of the team, the best player in the world, was there to support me.”pic.twitter.com/pXiA5uFwZX

— Owuraku Ampofo (@Owurakuuu_) 25. Februar 2019