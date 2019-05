Nelson Ferreira tritt zurück

2012 kehrte Ferreira zurück ins Berner Oberland und bildet seither gemeinsam mit Spielern wie Dennis Hediger, Guillaume Faivre oder Stefan Glarner die tragende Säule der 1. Mannschaft. Ferreira hält den Rekord des Spielers mit den meisten Einsätzen in der obersten Spielklasse. 435 Partien hat er in der Nationalliga A und der Super League bisher absolviert. Am Mittwoch wird er gegen den FC Basel 1893 nun zum letzten Mal als Aktivfussballer in der Stockhorn Arena auflaufen, wie sein Klub am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.

Ferreira feiert am kommenden Sonntag seinen 37. Geburtstag. «Den richtigen Zeitpunkt, um aufzuhören gibt es nicht», wird Ferreira in der Mitteilung zitiert. «Ich ha?tte gerne noch weiter Fussball gespielt. Doch irgendwann kommt der Moment, in dem du ehrlich zu dir selber sein musst.»

Ferreira bleibt dem FC Thun erhalten und wird zu 50% als Staffmitglied die 1. Mannschaft und die U21 unterstützen und zu 50% im Bereich des sozialen Engagements des FC Thun tätig sein.