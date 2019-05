Natur Latour

Dieser Text über Hanspeter Latour muss zwingend mit dem Tier des Jahres 2019 beginnen. Natürlich kennt dieses kaum jemand. Das weiss Latour.

Latour kennt es. «Das Glühwürmchen», sagt er, als der Gesprächspartner keine Antwort auf die entsprechende Frage findet, seine Augen leuchten, er lächelt, fein und triumphierend irgendwie. Das Glühwürmchen, so viel Information darf sein, ist übrigens kein Wurm, sondern ein leuchtender Käfer, bald ist Paarungszeit, dann ist die Chance am grössten, das Glühwürmchen zwischen 22 und 24 Uhr in seinen Lebensräumen anzutreffen.