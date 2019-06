Nationalspielerin Florijana Ismaili am Comersee vermisst

Wie die italienische Polizei bestätigt, wird seit Samstagabend in der Nähe der kleinen Ortschaft Musso im Comersee fieberhaft nach der Schweizer Fussball-Nationalspielerin Florijana Ismaili gesucht. Mehrere Taucher stehen dabei im Einsatz, unterstützt von Polizeibooten und einem Helikopter aus der Rettungsbasis in Bergamo. Nach einem Unterbruch während der Nacht ist die Suche seit heute Morgen wieder in vollem Gang.