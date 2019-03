Beim 3:0 darf CR7 aus 11 Metern anlaufen: Und der Portugiese verwandelt den Penalty in der 86. Minute souverän. Dann brechen in Turin alle Dämme. Im Mittelpunkt: natürlich er, natürlich Ronaldo.

In Anlehnung an Atlético-Coach Diego Simeone, der beim 1:0 im Hinspiel obszön jubelte, lässt sich Ronaldo zu einer provokativen Geste hinreissen – nach Spielschluss zeigt er allen im Stadion, was er mit den Spaniern seiner Meinung nach anstellte. Hüfte nach hinten, Hüfte schnell nach vorne. Die Arme dazu konträr geschwungen. Eindeutig zweideutig.