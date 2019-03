Nach Ronaldo gibt auch Juve Entwarnung

In einem Interview nach dem Spiel hat der 34-Jährige Entwarnung gegeben. «Ich bin nicht besorgt, da ich meinen Körper sehr gut kenne», sagte Ronaldo. Er wolle erstmal abwarten, was die nächsten 48 Stunden bringen. Der Stürmer wirkte entspannt. «Weil ich weiss, dass ich in einer oder zwei Wochen wieder fit bin», gab er sich optimistisch. Diese Aussagen freuten auch seinen Arbeitgeber Juventus Turin. Denn am 10. April, also in knapp zwei Wochen, treffen die Italiener im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auswärts auf Ajax Amsterdam.

Inzwischen liegt eine erste Diagnose vor: Ronaldo hat sich gemäss einem Communiqué, das Juve am Dienstagnachmittag herausgab, eine leichte Muskelverletzung am rechten Oberschenkel zugezogen. Der 34-Jährige müsse aber weiter untersucht werden, bevor feststehe, wann er wieder spielen könne.

Die Chancen nicht genutzt

Die Serben hatten gegen Portugal an ihre Leistung beim 1:1 im Testspiel in Deutschland angeknüpft. Schon bevor Dusan Tadic von Champions-League-Viertelfinalisten Ajax Amsterdam Serbien nach nur acht Minuten mit einem Foulpenalty voranbrachte, hätte Portugal nach zwei guten Chancen führen können. Auch danach waren genügend Möglichkeiten für einen sicheren Sieg vorhanden.

Letztlich reichte es dem Titelverteidiger nur zu einem Tor. Kurz nach Ronaldos Auswechslung traf Danilo Pereira vom FC Porto mit einem prächtigen Weitschuss ins Lattenkreuz. Weil die Portugiesen wie schon im ersten Qualifikationsspiel nicht über ein Unentschieden hinaus kamen, sind sie in der Gruppe B momentan hinter Luxemburg Tabellendritte.

Kantersiege für zwei Grosse



Frankreich und England überboten sich derweil mit deutlichen Siegen. Nach der 5:0-Gala gegen Tschechien siegte die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate in Montenegro nach einem frühen Rückstand 5:1. Es war das Duell der beiden Nationalteams, an denen die Schweiz in der Qualifikation für die EM 2012 in Polen und der Ukraine gescheitert war. Als einziger Doppeltorschütze trug sich Ross Barkley von Chelsea ein, aber auch Harry Kane traf.