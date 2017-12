Mvogos Warten, Ravets Steigerung, Zakarias Höhenflug

In den letzten eineinhalb Jahren wechselten mehrere Spieler von den Young Boys für insgesamt über 30 Millionen Franken Ablösesumme ins Ausland. Eher von der grossen Bildfläche verschwand dabei Scott Sutter, der bei Orlando in den USA als Rechtsverteidiger gesetzt ist und eine ordentliche Saison absolvierte.

Sutters berühmtester Mitspieler Kaká beendete kürzlich seine Karriere. Der Brasilianer war 2007 Weltfussballer, danach teilten sich Cristiano Ronaldo und Lionel Messi die höchste individuelle Auszeichnung mit je fünf Titeln auf.

Kubo überragend bei Gent

Linksverteidiger Jan Lecjaks wiederum ist bei Dinamo Zagreb keine Fixkraft. Der Japaner Yuya Kubo dagegen, der YB im Januar verliess, etablierte sich bei Gent sofort. Er entwickelte ungeahnte Torjägerqualitäten, liess ein bisschen nach, schoss aber 2017 immerhin 17 Treffer in der belgischen Liga – und ist drauf und dran, im Nationalteam einen Stammplatz zu ergattern. Längst wird Kubo mit grösseren Klubs aus Topligen in Verbindung gebracht. Auch aus der Premier League.

Dort spielt Florent Hadergjonaj, der nach einer Saison bei Ingolstadt und dem Abstieg in die 2. Bundesliga im Sommer den Transfer zu Huddersfield erzwang. Der 23-jährige Langnauer bestritt immerhin acht Einsätze in der grössten Liga der Welt, ist auf dem Weg zur Stammkraft, liess sich vor kurzem gegen Meister Chelsea (1:3) einen Assist notieren. Und ein Länderspiel hat der rechte Verteidiger für die Schweiz mittlerweile auch absolviert.

Rote Karte gegen Dortmund

Vor dieser Saison ging ein Trio von den Young Boys in die Bundesliga. Yvon Mvogo, das Torhütergrosstalent, ist bei RB Leipzig die Nummer 2, er hat den ungarischen Nationalkeeper Peter Gulacsi noch nicht verdrängen können. Nur gerade ein Spiel absolvierte der 23-Jährige, in Augsburg, als Mvogo bei der 0:1-Niederlage schon nach vier Minuten ein Gegentor kassierte. Dabei hinterliess er nicht die beste Figur, danach aber überzeugte der Goalie.

Gar einen Fehlstart in die Bundesliga leistete sich Yoric Ravet nach seinem Last-Minute-Transfer Ende August zu Freiburg. Im ersten Spiel gegen Dortmund wurde er wegen eines sehr groben Fouls früh des Feldes verwiesen. Nach seiner Rotsperre liess ihn Kulttrainer Christian Streich wochenlang eher links liegen, am Aufschwung Freiburgs in den letzten Wochen vor der Winterpause war Wirbelwind Ravet ­allerdings mit starken Vorstellungen entscheidend beteiligt.

Ein absoluter Überflieger der Hinrunde war schliesslich Youngster Denis Zakaria. Der physisch starke Balleroberer und Stratege brillierte sofort als Leistungsträger bei Gladbach, er firmiert als einer der Aufsteiger der Saison – und wurde in einigen Medien sogar in die Mannschaft der Vorrunde gewählt. Im November erst feierte Zakaria seinen 21. Geburtstag, sein Wechsel zum ruhigen, kompetent geführten Verein Gladbach erwies sich als perfekt.

Dort hatte sich einst auch Granit Xhaka für höhere Auf­gaben empfohlen. Ein Verein wie Arsenal, bei dem Xhaka mittlerweile unterwegs zum Weltklassefussballer ist, dürfte irgendwann auch Arbeitgeber von Zakaria sein. Und an der WM 2018 wird der Athlet mit den langen Beinen wohl mit Xhaka das zentrale Mittelfeld der Schweizer bilden. (Berner Zeitung)