Musterpatient Hediger lotet die Grenzen aus

Am Abend des 11. Februar 2019 verschickt der FC Thun ein Communiqué, das bestätigt, dass Dennis Hediger am Vortag beim Heimspiel gegen YB einen Riss des vorderen Kreuzbands sowie des Innenbands im Knie erlitten hat. Was gleichbedeutend ist mit Hedigers Saisonende. Es ist eine niederschmetternde Diagnose.