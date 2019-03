Rudolfs erster Sieg als Köniz-Coach

Erster Vollerfolg für den FC Köniz unter dem neuen Jungtrainer Silvan Rudolf (30): Die Berner Vorstädter setzten sich auswärts bei YF Juventus Zürich dank eines 1:0-Siegs durch und überholten in der Tabelle der Promotion League den Rivalen Breitenrain dank der besseren Tordifferenz.

Evan Melo, der in der Winterpause vom Erstligisten FC Freiburg zu den Bernern gewechselt war, sorgte für den einzigen Treffer der Partie. Der FC Köniz liegt neu auf Rang 8 und verfügt dank des knappen Erfolgs in Zürich nun über einen beruhigenden Vorsprung von 13 Punkten auf die Abstiegszone.

In der 1. Liga (Gruppe 1) holten die Nachwuchsmannschaften von YB und Thun wertvolle Siege. Während YB in Chênois 3:2 gewann und somit wieder näher an die Spitzengruppe heranrückte, gelang dem FC Thun II beim 4:0-Heimsieg gegen das Team Vaud so etwas wie ein Befreiungsschlag.

Dank des erst dritten Saisonsiegs hielten die Oberländer die Hoffnung aufrecht, trotz beachtlichen Rückstands doch noch irgendwie den Klassenerhalt zu bewerkstelligen. (lüp)