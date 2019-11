Mourinho macht schon wieder andere Trainer sauer

«Jeder hat seine eigene Art, wie er die Dinge erledigt», sagte Christophe Galtier bei einer Pressekonferenz. Der Trainer des französischen Tabellenfünften OSC Lille sprach über Mourinhos Vorgehen, den Trainerstaff bei Tottenham zu komplettieren. Mit Joao Sacramento (Assistenztrainer) und Nuno Santos (Goalietrainer) angelte sich der 56-Jährige zwei Landsleute, die bis Mitte Woche noch bei Lille unter Vertrag standen. Über die Art und Weise wie Mourinho dabei vorging, hat Galtier nur Sarkasmus übrig: «Das hat wirklich Klasse.»

Jose Mourinho slammed by Lille boss Christophe Galtier after pinching his coaching staff to take to Spurs https://t.co/eHFfX1p1GO

— The Sun - Tottenham (@SunTottenham) November 22, 2019