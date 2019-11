Mit orangen Schuhen und viel Einfluss

Weil sein Lohn von rund zehn Millionen Franken jährlich aber nur für die wenigsten Vereine zu finanzieren ist, dürfte Arsenal nicht darum herumkommen, weiter einen Grossteil des Salärs zu übernehmen, sollte sich Xhaka in der Winterpause leihweise einem anderen Club anschliessen. Beispielsweise in Italien.

Interessenten können sich am Freitagabend in St. Gallen davon überzeugen, dass die Querelen bei Arsenal keinen Einfluss auf Xhakas Qualitäten haben. Nach 25 Minuten hat er gegen Georgien schon vier Schüsse abgegeben, ins Tor aber trifft auch er nicht. Und als ihm kurz vor der Pause ein Fehlpass unterläuft (oder vielmehr ein Mitspieler falsch läuft), sind leise Pfiffe zu hören. Sie dürften dem behäbigen Auftritt der Schweizer gelten und nicht Xhaka. Zumal dieser auch in der zweiten Halbzeit als fast einziger annähernd Normalform erreicht. Und schliesslich am Siegtor entscheidend beteiligt ist.