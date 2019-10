Mit Vaters Tipps zum Rekordtorschützen

So erzählte das Luca Waldschmidt im Sommer nach seinem Tor bei Deutschlands 3:1-Sieg gegen Dänemark zum Start der U-21-EM. Es ist eine Episode, die typisch ist für den flexibel einsetzbaren Angreifer, der sich selbst als seinen grössten Kritiker bezeichnet. Der in der lauten, schrillen Welt des Fussballs so erfrischend normal geblieben ist, der keine Tattoos braucht, um aufzufallen, und auch keine schnellen Autos – er ist im Alltag lieber mit der Vespa unterwegs. Was er auf dem Platz zeigt, hat in den vergangenen Monaten gereicht, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

Gut in vielem – aber aussergewöhnlich?

An der U-21-EM legte Waldschmidt auf dem Weg zu Platz 2 (Finalniederlage gegen Spanien) sechs Treffer nach, mehr als seine sieben hat in der Geschichte dieses Turniers noch niemand erzielt. Die Palette seiner Goals spiegelt seine Vielseitigkeit, da waren: ein Chip über den Goalie, ein Tor mit rechts aus kurzer Distanz, eines nach herrlichem Solo, ein Schuss von der Strafraumgrenze, ein Strich aus 30 Metern in den Winkel, ein Penalty, ein Freistoss – alles mit links. Die «Welt» urteilte jüngst: «In allen Dingen, die einen Stürmer ausmachen, ist er gut: Technik, Dribbling, Abschluss, auch Kopfball, Passspiel. Etwas Aussergewöhnliches hat er aber noch nicht ausgebildet.»