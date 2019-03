Mit Teilzeitarbeit soll Schluss sein

Nach intensiver Behandlung steht er vier Tage später gegen die Young Boys wieder das ganze Spiel lang auf dem Feld. Dann folgt aber eine einmonatige Pause, die dazu dienen soll, die Reizung vollständig auszukurieren. In Absprache mit den Trainern beschliesst Karlen, bis auf weiteres nur auf Kunstrasen zu spielen, da die Wechsel der Unterlage als ein Faktor ausgemacht werden, die den Heilungsprozess beeinträchtigen könnten. Der 24-Jährige wird zum Teilzeitarbeiter, der in der Stockhorn Arena die Fäden im Thuner Spiel zieht, bei Auswärtsspielen wie in Basel oder St. Gallen aber auf der Tribüne sitzt.

Karlens Leidensgenossen

Es ist eine Vorsichtsmassnahme, die Trainer Marc Schneider verordnet. Auch wenn er Karlen als wichtigen Spieler seiner Mannschaft sieht, steht im Vordergrund, dass sich der Walliser komplett erholt. Denn Schneider weiss aus eigener Erfahrung nur zu gut, wie langwierig eine Achillessehnenverletzung sein kann, wenn man nicht frühzeitig auf seinen Körper hört und ihm genügend Pausen gönnt. Während knapp zwei Jahren hatte der ehemalige Verteidiger immer wieder Probleme mit den Achillessehnen. Er habe einfach immer weitergespielt, sagt der 38-Jährige. Bis sie chronisch entzündet waren. Schneider versuchte vieles, um doch möglichst oft zu spielen; wechselte die Schuhe, brauchte Einlagen, nahm Schmerzmittel oder liess sich fitspritzen. «Es war einfach mühsam.» Schliesslich liess er sich beide Achillessehnen operieren.

Auch Sportchef Andres Gerber hatte zu seiner Aktivzeit mehrere Jahre mit seinen Achillessehnen zu kämpfen. Als er mit dem FC Thun 2005 in der Champions League hätte spielen sollen, beeinträchtigte ihn die Reizung so stark, dass er nach eigener Aussage kaum noch laufen konnte und dementsprechend nur in drei der sechs Gruppenspiele zum Einsatz kam. Auch er hatte danach einen operativen Eingriff.

Von Fall zu Fall anders

Die Achillessehne, die Schwachstelle der Fussballer? FCT-Mannschaftsarzt Martin Schober sagt, dass derartige Verletzungen bei Läufern deutlich häufiger auftreten würden, aber in einer Saison könne es schon vorkommen, dass bei einem Spieler Probleme diagnostiziert würden. Die Gründe dafür sind vielseitig und werden von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Schober erwähnt die Kraft, die Belastung, den Rohbau eines Körpers, aber auch äussere Faktoren wie die Tiefe eines Platzes, die Anordnung der Nocken an den Schuhen oder, wie bei Karlen, eine Reizung durch einen Schlag.

«Alles, was die Statik beeinflusst, kann sich auch auf die Achillessehnen auswirken», sagt Schober, der seit vier Jahren Teil des medizinischen Staffs der Thuner ist. Die Wechsel der Spielunterlage identifiziert er jedoch nicht als Hauptproblem, da die Unterschiede zwischen Natur- und Kunstrasen heutzutage marginal seien. Schober hält fest, dass von Fall zu Fall grosse Unterschiede auftreten. Auch, was die Länge der Behandlung angeht. Reichen manchmal einige Tage, sind andere monate- oder gar jahrelang beeinträchtigt.