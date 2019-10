Milner-Penalty rettet Liverpool, Drmic trifft für Norwich

Der frühere englische Nationalspieler James Milner hat mit einem Last-Minute-Tor den perfekten Start von Jürgen Klopps FC Liverpool in der Premier League ausgebaut. Der Mittelfeldspieler sorgte am Samstag in der fünften Minute der Nachspielzeit mit einem Foulelfmeter für den 2:1-Erfolg im Topspiel gegen Leicester City. Mit acht Siegen nach acht Spielen steht Liverpool souverän an der Tabellenspitze. Verfolger Manchester City (16 Punkte) trifft am Sonntag auf die Wolverhampton Wanderers.