Milan lässt Federn in Parma

Milan büsst im Kampf um einen Champions-League-Platz Punkte ein. Die Mannschaft von Ricardo Rodriguez muss bei Parma ein spätes 1:1 hinnehmen. Den Ausgleich kassierte die AC Milan in der 87. Minute. Bruno Alves versenkte einen Freistoss aus rund 20 Metern direkt. Davor hatte Samu Castillejo in der 69. Minute per Kopf den vermeintlichen Siegtreffer für die Mailänder erzielt. Ricardo Rodriguez kam über die voll Spielzeit zum Einsatz.