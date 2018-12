Meisterprüfung am 1. Advent

Nach dem Spitzenkampf ist vor dem Spitzenkampf. Wobei: Spitzenkampf trifft die Sache ja allerhöchstens bedingt. Das Titelrennen in der Super League jedenfalls ist nach menschlichem Ermessen zu Beginn der Adventszeit entschieden. Das liegt, einerseits, an souveränen, stilsicheren Young Boys, die am 16. Spieltag das Duell Erster beim Zweiten gegen den FC Basel 3:1 gewinnen – und nun 19 Punkte vor dem grossen Rivalen liegen! Und das liegt, andererseits, am fehlenden Glauben, dass die Konkurrenz (also der FCB) Klasse und Kraft zu einer monumentalen Aufholjagd besitzt.