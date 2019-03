Das erfolgsverwöhnte Real Madrid wird die Saison ohne Titel beenden. In der Liga ist der Rückstand auf den Erzfeind FC Barcelona auf zwölf Punkte angewachsen. Stadtrivale Atlético hat fünf Punkte mehr auf dem Konto als Real. Im Cup scheiterten die Königlichen an Barça, und in der Champions League schieden sie in den Achtelfinals überraschend gegen Ajax Amsterdam aus.