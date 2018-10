Matteo Tosetti: «Ich wollte ja ein Kind»

Thun hat seit drei Jahren in Lugano nicht mehr gewonnen. Warum will es mit einem Sieg im Tessin nicht klappen?

Ich weiss es nicht. Wobei: Diesmal war es anders als bei den Partien zuvor in Lugano.

Inwiefern?

In der ersten Halbzeit hatten wir zu viel Respekt vor den schnellen Gegenstössen des Gegners. Ansonsten können wir uns nichts vorwerfen. Es war eine annähernd perfekte Leistung – seit langem die beste von uns im ­Tessin.

Bei der Anreise ins Tessin hat der FC Thun schon vieles probiert. Diesmal verzichtete man auf eine Übernachtung vor Ort. Doch dann waren gegen ­Lugano gerade einmal 64 Sekunden gespielt, und Thun lag schon im Rückstand.

Dass ist nicht nur auswärts ein Problem von uns. Auch daheim sind wir in dieser Saison mehrmals nicht gut gestartet. Das ­erste Gegentor kriegen wir oft zu einfach. Danach müssen wir einen enormen Aufwand betreiben, um zurückzukommen.

Sie erzielten mit dem 1:1 Ihr erstes Saisontor, trafen in der Schlussphase zudem den Pfosten. Wie lautet Ihr persönliches Fazit?

Es ist das erste Mal in dieser Saison, dass ich mit meiner Leistung zufrieden sein kann. Persönlich gelang mit der Saisonstart nicht wie gewünscht.

Was sind die Gründe dafür?

Im Sommer bin ich erstmals ­Vater geworden. Das ist wunderschön, jedoch hat sich mein ­Leben dadurch enorm verändert. Ich konnte die Vorbereitung nicht wie gewohnt bestreiten, schlief weniger. Aber das soll ­keine Ausrede sein: Ich wollte ja ein Kind.

Ihrer Leistung nach schlafen Sie nun besser.

Definitiv.

Trotz Niederlage bleibt Thun Dritter. Warum läuft es heuer deutlich besser als im letzten Jahr?

Wir agieren seit Saisonstart mit viel Selbstvertrauen. Wir spielen nicht mehr, um nicht zu verlieren, sondern um zu gewinnen. Das ist ein kleiner Unterschied, der jedoch viel ausmacht.

Ist dies der einzige Grund?

Wir haben ein starkes Team mit Einwechselspielern, die für die Differenz sorgen können. Das hat zur Folge, dass jeder im Team um seinen Platz kämpfen muss. ­Dadurch wird das Niveau im Training besser und letztlich auch unser Spiel. (dwu)

(Thuner Tagblatt)