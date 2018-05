Maschinengewehr oder Hipster-Panda

England hat eine «Wade der Nation»: Raheem Sterling, der 23-jährige Nationalspieler, sorgt im Trainingscamp vor der WM für Diskussionen. Es geht nicht ums Sportliche, schuld an der Aufregung ist ein Tattoo auf Sterlings Unterschenkel. Dort prangt gross ein Maschinengewehr.

Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten, extreme Stimmen wollten, dass sich Sterling das Tattoo weglasern lässt – oder sonst im Nationalteam nichts mehr zu suchen hat.

Der langjährige Trainer verschiedener Premier-League-Clubs, Harry Redknapp, bezeichnete das Tattoo als «schlechte Entscheidung» und warnte: «Es ist verrückt, nicht wahr? Ich weiss, dass die Leute sagen, es sei nur ein Tattoo, aber warum hat er das auf seinem Bein? Es gibt derzeit überall Straftaten mit Schusswaffen, es ist in diesem Land ein grosses Thema, also ergibt es für mich keinen Sinn, so etwas auf seinem Bein zu haben.»

Der erschossene Vater

Sterlings Erklärung folgte sogleich, auf Instagram schrieb er: «Als ich zwei war, wurde mein Vater erschossen. Damals habe ich mir geschworen, in meinem Leben niemals eine Waffe in die Hand zu nehmen. Ich schiesse mit meinem rechten Fuss, damit hat das Tattoo eine tiefere Bedeutung für mich.»

Der englische Fussballverband liess sich zitieren: «Wir unterstützen Sterling und seine ehrliche Erklärung, die er abgab. Er und der Rest des Teams sind einzig und allein auf die WM-Vorbereitung bedacht.»

Englands ehemaliger Nationalspieler Gary Lineker findet die Aufregung übertrieben und ist auf Sterlings Seite. Auf Twitter schrieb er: «Es ist einzigartig in diesem Land, dass vor einem grossen Turnier versucht wird, die Moral unserer Spieler zu zerstören. Es ist komisch, unpatriotisch und traurig.»

