Manchester United und Arsenal nur mit Remis – Xhaka spielt

Auch gegen den Tabellenzweitletzten kamen die Londoner aber nicht über ein 2:2 hinaus. Norwich ging an der Carrow Road gar zwei Mal in Führung. Torgarant Teemu Pukki erzielte in der 21. Minute das erste Tor, Pierre-Emerick Aubameyang sorgte per Elfmeter (29. Minute) für den Ausgleich. Weil einige Norwich-Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren, wurde der Handelfmeter nach Videobeweis wiederholt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte das 21-jährige Eigengewächs Todd Cantwell Norwich erneut in Front. Wieder war es Captain Aubameyang, der nach einem Eckball von Mesut Özil (57.) ausglich.

Schlechteste Serie seit 1994



Die Mannschaften zeigten eine unterhaltsame, offensiv geführte Partie mit vielen Chancen auf beiden Seiten. In der turbulenten Schlussphase war es gar Norwich, das näher am Siegtreffer stand. In der 90. Minute rettete Torhüter Bernd Leno Arsenal mit einer starken Parade nach einem abgelenkten Schuss von Max Aarons den Punkt. Xhaka spielte durch und zeigte im Mittelfeld eine unauffällige Partie. Timm Klose fehlt Norwich weiterhin verletzt.

In der Premier-League-Tabelle liegt Arsenal auf dem achten Platz und hat sieben Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Das Remis in Norwich war bereits das sechste Ligaspiel hintereinander ohne Sieg für die Londoner, das hatte es zuletzt im Dezember 1994 gegeben.

United direkt hinter Arsenal auf Rang 9

Neben Arsenal bekundet in dieser Saison mit Manchester United ein zweiter Club der «Big Six» Mühe. Im Old Trafford gegen Aufsteiger Aston Villa spielte das Team von Ole Gunnar Solskjaer nur Unentschieden. Captain Jack Grealish brachte den Aussenseiter aus Birmingham mit einem herrlichen Schuss in Führung. Marcus Rashfords Kopfball kurz vor der Pause prallte vom Pfosten an Villa-Torhüter Tom Heaton und von dort ins Tor.

Victor Lindelöf, ebenfalls mit einem Kopfball, schoss United in Führung – diese währte nicht lange. Nur 112 Sekunden später erzielte Tyrone Mings das 2:2. Somit hat der Rekordmeister nach 14 Spielen weiterhin nur vier Siege auf dem Konto, steht auf Rang 9 und hat ein Polster von sechs Punkten auf die Abstiegsränge. Der Rückstand auf Leader Liverpool beträgt 22 Punkte.