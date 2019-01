Manchester City verkürzt den Rückstand auf Liverpool im Meisterrennen der Premier League auf vier Punkte. Der Meister fügt dem Leader mit einem 2:1 die erste Liga-Niederlage der Saison bei.

In dem eine Halbzeit lang von der Taktik geprägten Duell der mutmasslich aktuell besten Mannschaften Europas spielte sich die entscheidende Szene in der 72. Minute ab. Bei einem schnell vorgeführten Angriff gelangte der Ball über Raheem Sterling zu Leroy Sané, der mit einem präzisen Flachschuss via Pfosten das 2:1 markierte.