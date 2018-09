Lustenbergers Patzer leitet Herthas Niederlage ein

Werder Bremen übernimmt in der Bundesliga mindestens für eine Nacht den 2. Platz. Die Norddeutschen setzen sich in der 5. Runde zuhause gegen Hertha Berlin mit 3:1 durch. Den Bremer Sieg im Duell der beiden bis dahin noch ungeschlagenen Mannschaften ebnete ein kurioses Tor in der 11. Minute an dem der Luzerner Fabian Lustenberger unglücklich beteiligt war.

Dafür sollte Lustenberger aber mind. einen Scorerpunkt bekommen :D #SVWBSC — Sebastian Grasse (@spaceac) 25. September 2018

Der Berliner Mittelfeldspieler rettete zunächst mit dem Oberschenkel und via Latte auf der Torlinie, schlug dann aber seinem Goalie den Ball aus den Händen, wovon Martin Harnik profitiert. Bremen erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 und in der 66. Minute auf 3:1.

Telegramm und Tabelle:

Werder Bremen - Hertha Berlin 3:1 (2:0). - 39'100 Zuschauer. - Tore: 11. Harnik 1:0. 45. Veljkovic 2:0. 53. Dilrosun 2:1. 65. Kruse (Foulpenalty) 3:1. - Bemerkungen: Hertha Berlin mit Lustenberger. (sda)