Fabian Lustenberger steht den Young Boys in den nächsten rund vier Wochen nicht zur Verfügung: Wie der Schweizer Meister am Sonntag mitteilt, hat sich der YB-Captain am Donnerstag beim 2:0-Sieg in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam bei einem Misstritt Bänderverletzungen am rechten Knöchel zugezogen.