Und vor dem nächsten Duell am heutigen Sonntag (16 Uhr) ist die Lage der Berner bei 19 Punkten Vorsprung auf den Zweiten Basel derart komfortabel, dass es nicht drängt, die rekonvaleszenten Kevin Mbabu und Mohamed Camara, die unter der Woche wieder mittrainieren konnten, zurück in die Aufstellung zu beordern. Vielleicht werden sie in einer Woche daheim gegen Sion mittun – spätestens am darauffolgenden Mittwoch beim Cup-Viertelfinal in Luzern, dem vorläufig wichtigsten Spiel der Rückrunde, sollten die beiden Verteidiger einsatzbereit sein.

Eine Option mehr als vorherige Woche hat Trainer Gerardo Seoane dennoch: Der freiburgische Mittelfeldspieler Michel Aebischer ist nach abgesessener Sperre spielberechtigt.

Derweil verzeichnet der Gegner nach der 1:3-Heimniederlage gegen Thun einen Aufwärtstrend. Aus den Partien in Sitten und Luzern resultierten vier Punkte. Der 3:0-Sieg der Tessiner in der Innerschweiz kostete Luzerns Trainer René Weiler den Job. Sein Nachfolger Thomas Häberli wurde übrigens bei der letzten YB-Niederlage in Lugano vor 17 Jahren bei den Bernern eingewechselt.

So könnte YB spielen: von Ballmoos; Schick, Wüthrich (Lauper), von Bergen, Benito; Ngamaleu, Sow, Lauper (Aebischer), Fassnacht; Assalé, Nsame. – YB ohne Hoarau, Mbabu, Sulejmani, Camara und Lotomba (verletzt).

