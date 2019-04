Lucien Favres Dortmund greift die Bayern an

Favre, der Taktik-Fuchs

Für ihn spricht, der Zeit einmal mehr voraus zu sein. Sein taktisches Repertoire kommt ihm zupass, denn das abermals umfangreiche medizinische Bulletin zwingt ihn für das Spitzenspiel in München zu Umstellungen. Noch wägt er ab, wie das Saison-Out der Real-Madrid-Leihgabe Achraf Hakimi aufzufangen ist. Im von der «Bild» entworfenen Tunnel befindet sich Favre keinesfalls, seine Analysen entstehen bei Tageslicht.

Teilhaben lässt Favre indes nicht alle an seinen Strategien. Öffentliche Pflichttermine sind für ihn nicht da, um die Karten aufzudecken und grosse Ansagen zu platzieren. Wohl auch deshalb sind die Klischees vom «zerstreuten Professor, Nerd und Zweifler» («Tagesspiegel») schnell zur medialen Hand. Andere wie etwa Michael Jahn schauen genauer hin. Der Hertha-Kenner wird zeitnah ein Buch über Favre veröffentlichen: «Der Bessermacher».

Verlängerung eine Frage der Zeit

In München könnte Favre seiner inzwischen fast zwölfjährigen Ära im Ausland einen nächsten Höhepunkt hinzufügen. Die Chancen auf ein gutes Ergebnis sind beträchtlich. 70 Prozent seiner 255 Bundesliga-Partien hat der Romand nicht verloren, seit seiner Ankunft in Nordrhein-Westfalen ging er sogar nur in acht Prozent der Fälle als Verlierer vom Rasen. Gegen die Bayern hatte selbst der frühere Meister-Coach Ottmar Hitzfeld keine bessere Erfolgsbilanz vorzuweisen – Favre kommt in 15 Duellen auf fünf Siege und drei Unentschieden.

In Deutschland war Favre statistisch pro Partie nie erfolgreicher und begehrter. Gegenüber dem TV-Sender «Eurosport» bestätigte Clubchef Hans-Joachim Watzke die Dortmunder Absicht, den bis 2020 fixierten Vertrag frühzeitig zu verlängern. «Dass wir weitermachen wollen, ist unstrittig. Wenn beide das Gleiche wollen, ist es relativ einfach.»

Watzke pflegt mit dem anspruchsvollen Schweizer einen guten und konstruktiven Austausch. Nach komplizierten Jahren mit Thomas Tuchel und Peter Bosz schätzt er die Zusammenarbeit mit einem geerdeten Taktgeber, der von sicher selber sagt, «man sollte als Coach nie das Gefühl haben, alles zu wissen».