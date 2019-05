Liverpool in der Klemme – die Chance für Shaqiri?

Mohamed Salah zog sich am Samstag in der Premier League gegen Newcastle (3:2) eine Hirnerschütterung zu. Mit seinen in 36 Ligaspielen erzielten 22 Toren führt der Ägypter die interne Skorerliste an. In der Königsklasse traf Salah bei 11 Einsätzen 4-mal. Auch Roberto Firminho fällt am Dienstag aus. Der Brasilianer, der an einer Muskelverletzung leidet, ist mit 12 Treffern aus 34 Meisterschaftspartien – und derselben Torquote wie Salah bei gleich vielen Spielen (11) in der Königsklasse – der drittbeste Schütze des Teams. Einzig Sadio Mané liegt (20 Tore bei 35 Ligaeinsätzen, 4 Treffer in 11 CL-Spielen) noch vor ihm.

Auf derart überzeugende Trefferquoten kommt Shaqiri zwar nicht, auch weil er zu viel weniger Spielzeit als die Topstürmer kam. Im Dezember war der 27-Jährige in Anfield aber noch gefeiert worden. Er hatte beim 3:1-Heimsieg über Manchester United zweimal getroffen. Stolz erzählte der Flügelspieler daraufhin, dass sie ihn in Liverpool schon Legende nennen würden.

«Müssen uns anpassen, wenn Shaqiri spielt»

Nach dem Jahreswechsel wurde es ruhiger um Shaqiri. Der 80-fache Schweizer Nationalspieler gehörte nie der Startformation an und sass oftmals 90 Minuten lang auf der Ersatzbank. Nur in 2 von 17 Ligaspielen setzte Klopp ihn länger als 25 Minuten ein, 8-mal kam er zu kürzeren Teileinsätzen. Mitte April wurde er gegen Chelsea (2:0) in der Nachspielzeit für die allerletzte Minute eingewechselt. Zuletzt durfte Shaqiri daheim gegen den Tabellenletzten Huddersfield (5:0) 17 Minuten und in Newcastle (2:3) 24 Minuten ran.

Dass Shaqiri nicht mehr oft zum Einsatz kam, ist auf mehrere Gründe zurückzuführen. Zum einen lässt Klopp sein Team gerne in der 4-3-3-Formation spielen. So schickte der Deutsche die Reds seit Beginn der Rückrunde fast immer auf den Rasen. Die Formation passt zwar zum Schweizer, aber auch zu Salah. Der Ägypter nahm so einen Stammplatz ein. Da Mané und Firminho an seiner Seite die Liverpooler Angriffsmaschinerie zusätzlich ankurbeln, verzichtet Klopp nur in Ausnahmefällen auf dieses treffsichere Trio.

«Wenn wir das System spielen, das wir normalerweise spielen, dann gibt es nur drei Positionen im Mittelfeld, jemand muss draussen bleiben», erklärte Klopp im März. «Systemtechnisch müssen wir uns anpassen, wenn Shaqiri spielt», sagte der 50-Jährige vor rund zwei Monaten weiter.