Liverpool gewinnt verrücktes Cupspiel

Bereits vor dem Spiel hatte Arsenal-Trainer Unai Emery bekannt gegeben, dass Granit Xhaka nicht nach Liverpool reisen wird. Xherdan Shaqiri fehlte verletzt. Zurück auf dem Spielfeld war ein anderer Arsenal-Spieler, dessen Personalie kontrovers diskutiert worden war und der zuletzt nicht im Aufgebot gestanden war: Mesut Özil. Der Deutsche spielte 65 Minuten lang. «Er weiss, was ich von ihm erwarte, weil es dasselbe ist wie in der letzten Saison seit dem ersten Tag der Vorbereitung», hatte Emery vor dem Match erklärt.

Fünf Tore pro Halbzeit



In der ersten Halbzeit fielen fünf Tore. Das Skore eröffnete Shkodran Mustafi mit einem Eigentor, danach ging Arsenal bis zur 36. Minute mit 3:1 in Führung. Den ersten Treffer erzielte Lucas Torreira aus einer Abseitsposition, danach betrieb der brasilianische Stürmer Gabriel Martinelli mit einem Doppelschlag Eigenwerbung. Liverpools unerfahrene Defensive war mit dem Tempo der Gäste überfordert. Immerhin gelang James Milner, mit 33 Jahren der älteste Spieler auf dem Platz, kurz vor der Halbzeitpause mit einem Elfmeter noch der Anschlusstreffer.

5 - This is only the fifth match in League Cup history to see both teams score 5+ goals, and the first since a 6-6 draw between Dagenham & Redbridge and Brentford in August 2014. Bonkers. pic.twitter.com/AgtXQnUypY

— OptaJoe (@OptaJoe) October 30, 2019