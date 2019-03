Xherdan Shaqiri hat bei Trainer Jürgen Klopp offenbar keinen Stein mehr im Brett. Während nur 19 der letzten 540 Minuten in Wettbewerbsspielen war er auf dem Feld – obwohl er in der Premier League sechs Tore – meist sehenswerte – erzielt hatte. Es ist auch nicht anzunehmen, dass Klopp den Schweizer Internationalen drei Tage vor dem bedeutungsvollen Champions-League-Spiel in München schonen wollte.