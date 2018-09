Manchester, das ist der Stoff, aus dem die Träume sind, weniger in der Mode, mehr im Fussball. Und für ihn wird der Traum plötzlich Wirklichkeit, zumindest einen Abend lang, so schnell, wie er sich das kaum ausgemalt hätte. Mohamed Ali Camara läuft am Mittwochabend mit YB gegen Manchester United auf, Champions League, im Trikot mit dem Stern auf dem Arm.

Noch vor einem Jahr debütierte der 21-jährige Guineer in der israelischen Liga, noch vor drei Monaten trabte er schüchtern zum ersten Training bei YB an, und weil sich Innenverteidiger Grégory Wüthrich bis am Spieltag nicht von seiner Oberschenkelverletzung erholt, steht er also am Mittwoch plötzlich in der Startformation – und sofort im Mittelpunkt.

Herz, Mut – und Wirrnis

Nach kaum zwei Minuten ist er bei einem Corner gefordert, Manndeckung Romelu Lukaku, Minuten später dasselbe gegen Pogba. Es gibt einfachere Aufgaben im Weltfussball. Und so erstaunt es zunächst nicht, kann Camara eine gewisse Nervosität nicht kaschieren.

Der junge Mann zieht den Ball an diesem Abend irgendwie an, hinten wie vorne, er hasardiert, dann traut er sich wieder etwas zu. Lights, Camara, Action – sein Start ist ein explosiver, und als er hinten die ersten Bälle im Fuss hat, fasst er sich vorne ein Herz: Geschmeidig zieht er Lukaku davon, dann aus 22 Metern ab, David De Gea rettet im Tor.

«Er ist ein wichtiger Spieler in unserem Gefüge», sagte YB-Trainer Gerardo Seoane kürzlich über den jungen Guineer, «er hat grosse Qualitäten, ist aber vielleicht manchmal noch ein wenig leichtsinnig . Wir wollen ihm Zeit geben, reifer zu werden.» In diesem Reifeprozess hat Camara am Mittwochabend einen riesigen Schritt nach vorne gemacht.

Weil er gegen Stürmer von Weltklasseformat ein paar Mal zu spät kommt, weil er sich von Weltmeister Paul Pogba bei dessen Tor zu einfach ausspielen lässt, weil er den Ball vor Anthony Martials 3:0 entscheidend abfälscht. Aber auch, weil er vorne später nur knapp das 1:3 verpasst, weil er den einen oder anderen luziden Moment im Spiel hat.

Mal schwebt dieser Mohamed Ali Camara tatsächlich wie ein Schmetterling, dann wieder schwirrt er etwas gar wirr umher – ohne den Bienenstich seines berühmten Namensvetters. Spiele mit ihm sind ein heikler Tanz. Gegen Biel hat er in der ersten Cup­runde seine Feuertaufe für YB, sieht dabei in einigen Szenen unglücklich aus.

Eine Woche später spielt er in der Liga gegen Xamax durch, erstaunt auch da vereinzelt durch Offensivdrang, verschuldet aber Gegentore. Und zu guter Letzt schiesst er YB in der dramatischen zweiten Cuprunde gegen Schaffhausen in der 122. Minute mit seinem 3:2 ins Glück.

Ein eleganter Fussballer mit Hang zum Nervenkitzel – das erinnert an Kasim Nuhu. Der aktuell bei Hoffenheim engagierte Ghanaer hat bei YB seine Karriere mit einer super Saison so richtig lanciert – und vor einem Jahr ein kurioses Slapstick-Eigentor im Playoff zur Champions League erzielt.

Heuer hat es YB in die Königsklasse geschafft – und dort gerät der grosse Abend für Camara also zur grossen Lektion. «Ich durfte ihn aufstellen, es war kein Müssen», sagt Trainer Seoane später und spricht seinem Schützling ein Kompliment aus. Noch hat Ali, der Fussballer, nicht ganz die Gewichtsklasse seiner Gegenspieler vom Mittwoch. Aber sein Weg wird spannend zu verfolgen sein. (Berner Zeitung)