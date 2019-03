Leroy Sané klotzt im 25'000-Euro-Outfit

Mindestens 25'000 Euro ist Sanés gesamtes Outfit wert. Da machen die Nike-Sneaker für 2500 Euro den kleinsten Betrag aus. Nicht bekannt ist, was die restlichen Kleidungsstücke (Kapuzenpullover, Hosen, usw.) gekostet haben. Im Netz wird nun gerätselt, ob der Profi für seinen modischen Auftritt selber in die Tasche griff oder ein Sponsor ihm alles bezahlt hat. Leisten kann er sich solch extravagante Klamotten jedenfalls problemlos. Gemäss Football Leaks verdient der Stürmer beim englischen Meister in drei Jahren rund 28 Millionen Euro.

«Haben Boatengs Kids die Jacke bemalt?»

Die einen finden es völlig überflüssig, dass Sané sein Millionen-Salär derart zur Schau stellt. Anderen hingegen gefällt, wie er sich modisch in Szene setzt. Das zeigen nicht nur die Reaktionen im Netz, sondern auch jene der Medien. «Sané kam im 25 000-Euro-Outfit!», titelte «Bild». Bei t-online lautete die Überschrift «Sané überrascht mit Designer-Outfit» und tonight.de schrieb «So sündhaft teuer ist das Outfit von Leroy Sané». Sport1 ging mit dem Titel «Kurioses Outfit: Sané dreht Swag auf» darauf ein und kommt zum Schluss, dass Sané «ein Fan ausgefallener Mode» ist.

Sané, der am Mittwoch mit Deutschland auf Serbien trifft, hat sich im Nachhinein gleich selber noch via Twitter inszeniert. Auf seinem Profil gingen vorwiegend lobende Kommentare ein.

