Leipzig überfordert Mönchengladbach

In der Europa League steht RB Leipzig vor dem Ausscheiden. In der Bundesliga dagegen rückte das Team von Trainer Ralf Rangnick mit dem 2:0-Heimsieg in der 13. Runde gegen Borussia Mönchengladbach auf Platz 3 vor. Dass die Leipziger im Europacup drei von fünf Spielen verloren, zuletzt aber in der Bundesliga drei von vier gewannen, liegt vielleicht auch an der Personalpolitik von Rangnick. Dieser setzt in der Meisterschaft offenbar auf die besseren Kräfte. Gegen Gladbach etwa tauschte er im Vergleich zum Spiel vom Donnerstag in der Europa League gegen Salzburg acht Spieler aus.