Kriselnd in der Festhütte

YB auch Zuschauerkrösus

Die Thuner treten die kurze Heimreise am Sonntagabend deprimiert an. Andererseits hat niemand von ihnen erwartet, in der Ergebniskrise ausgerechnet beim souveränen Champion und Leader zum Befreiungsschlag anzusetzen. Die Young Boys bestreiten ja eine Saison der Superlative und Rekorde.

Mit für vor kurzem noch für undenkbar gehaltenen Begleiterscheinungen. Erstmals seit 1995 jedenfalls ist ihr Zuschauerschnitt seit Sonntag höher als jener des Rivalen FC Basel (25135 zu 24975).

Als die Stadtberner Akteure nach den Feierlichkeiten mit dem verzückten Publikum in den Katakomben erscheinen, sind sie selbstredend prächtig gelaunt. Sie haben gegen Thun ein beeindruckendes Zeichen gesetzt nach eher mühevollen Vorträgen in den Wochen zuvor. Und vor der Pause vielleicht sogar die beste Halbzeit dieser Meistersaison dargeboten. «Das war richtig stark», sagt Captain Steve von Bergen.

Rechnen aber, das mögen sie bei YB immer noch nicht, selbst jetzt nicht, so kurz vor dem Triumph. «Wir spielen nun in Luzern, nur darum geht es», sagt von Bergen. Goalie David von Ballmoos genoss derweil die Gala seiner Vorderleute und meint, es sei schade, habe Thun noch ein Tor erzielt. Es gibt immer etwas zu verbessern.

Meister vor dem TV?

Den Young Boys bietet sich nun die Gelegenheit, mit Siegen am Mittwoch in Luzern und am Sonntag beim FC Zürich aus eigener Kraft Meister zu werden. Möglicherweise feiern sie die Titelverteidigung aber vor dem TV, sollten sie in Luzern gewinnen und Basel am Samstag zu Hause gegen den Letzten GC nicht. Es würde die YB-Partygemeinde kaum ernsthaft stören. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Wie am Sonntag im Derby.