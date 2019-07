Kraftakt für den Fussball

So also sieht der Beweis aus. Nein, nicht der Videobeweis. Der Beweis, dass auch modernste Technik, zehn Monate Vorbereitung und motivierte Mitarbeiter Fehler nicht verhindern können.

Sandro Schärer ist sich absolut sicher. «Ball am Kopf – Eckball!», ruft der Schiedsrichter in sein Headset, das ihn mit seinen Assistenten rund um das Feld und mit dem Video-Kontroll­zentrum (VOR) verbindet. Dort, 170 Kilometer Luftlinie vom Tourbillon entfernt, sitzen drei Männer vor vier Bildschirmen in einem überraschend hell und luftig gestalteten Raum.