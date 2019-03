Es ist nun drei Tage her, seit bekannt ist, dass Müller, Hummels und Boateng in Zukunft keine Stammkräfte in der Nationalelf mehr sein werden, weil der Bundestrainer den drei Weltmeistern von 2014 mitteilte, sie gar nicht mehr zu nominieren. Doch der nach Darstellung des FC Bayern unangekündigte München-Besuch von Joachim Löw samt unmittelbar anschliessender Veröffentlichung der Nachricht durch den DFB wirkt wohl noch eine ganze Weile nach. «Das bringt ein Stück Unruhe in den ganzen Club», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im ZDF, und führte so die Kritik an Löw fort, die der Club bereits in einer Mitteilung geäussert hatte.

Kovac hofft auf Comans Einsatz gegen Liverpool

Auch Kovac zeigte am Donnerstag wenig Verständnis für den Entschluss, es sei, «gerade auch wegen der Endgültigkeit» falsch, Spieler mit 30 und 29 schon als «altes Eisen» zu bezeichnen. Und Kovac lieferte ein Stück Geschichtsschreibung zum immer noch nicht restlos aufgeklärten Vorgang am Dienstag. Löw, dem ein guter Austausch mit den Bundesligatrainern erklärtermassen wichtig ist, habe ihn am Morgen gegen 9 Uhr anzurufen versucht, da habe Kovac aber in einer Besprechung gesessen. Als er dann, wie von Löw gebeten, zurückzurufen versuchte, habe der Bundestrainer bereits im Flugzeug nach München gesessen. «Mit ihm habe ich dann hier kurz gesprochen. Die Kommunikation war schon da, aber nicht über mehrere Tage.»

Lieber sprach Kovac aber darüber, wie es nun weitergehen soll. Von Müller, Hummels und Boateng erwarte er sich eine Art Trotzreaktion, «um sich selbst und allen anderen zu beweisen, dass sie die Qualität haben, für ihr Land zu spielen». Kovac sagte: «Die Jungs sind nach der kurzen Enttäuschung wieder im Kopf klar, sie wissen, was sie machen müssen und werden.» Ähnlich hatte auch Müller am Vorabend in einer Videobotschaft geklungen, als er sich über die Art und Weise der Bekanntgabe empörte, aber am Ende sagte (und dabei extra nah an die Selfie-Kamera gerückt war): «Das Spiel ist noch nicht aus.»