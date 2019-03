Der immer noch erst 20-jährige Jordan Lotomba, eines der grössten Schweizer Talente, steht nach langer Knieverletzungspause endlich vor der Rückkehr – und besitzt ausgezeichnete Chancen, hinten rechts Mbabu zu ersetzen. «Wir wissen, über welche aussergewöhnlichen Qualitäten Lotomba verfügt», sagt Trainer Gerardo Seoane. «Und wir freuen uns alle sehr, wird er bald wieder eingesetzt werden können.»

Jordan Lotomba war in der Meistersaison in der Vorrunde übrigens hinten links gesetzt, seinen letzten Match bestritt er im verlorenen Cupfinal gegen Zürich letzten Mai als Rechtsverteidiger, weil Kevin Mbabu gesperrt fehlte. Er ist also vielseitig einsetzbar. Wie Benito. Oder wie Ulisses Garcia, am Samstag Last-Minute-Torschütze beim 1:0 gegen Sion. Es ist gut vorstellbar, dass Garcia ab Sommer als Linksverteidiger erste Wahl bei den Young Boys sein wird. Er könnte der nächste Fussballer sein, der nach frühem und missglücktem Auslandsaufenthalt (bei Bremen) seine Karriere in Bern frisch lanciert. Wie zum Beispiel Mbabu. Und wie Benito.